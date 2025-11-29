Circolo Pd Resistenza-Spazzoli eletto all' unanimità il nuovo segretario

E’ stato eletto giovedì sera, all’unanimità, il nuovo segretario del Circolo Pd Resistenza-Spazzoli, è Mattia Signani, 44 anni, operaio, che succede alla ex segretaria Claudia Fiore e al coordinatore Fabio Sama. “Voglio ringraziare Claudia e Fabio per il lavoro svolto e Mattia per avere raccolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it