Circolo Pd Resistenza-Spazzoli eletto all' unanimità il nuovo segretario
E’ stato eletto giovedì sera, all’unanimità, il nuovo segretario del Circolo Pd Resistenza-Spazzoli, è Mattia Signani, 44 anni, operaio, che succede alla ex segretaria Claudia Fiore e al coordinatore Fabio Sama. “Voglio ringraziare Claudia e Fabio per il lavoro svolto e Mattia per avere raccolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica prossima ore 18, sarà la prima serata a tema antifascismo, resistenza e libertà che porteremo al Circolo Aurora di Arezzo con la band Casa del vento, l'Associazione Art.1, gli abitanti di SanSevero e Marco Botti che modererà la serata e ci sostiene o - facebook.com Vai su Facebook
Pd: Manca, commissariato il circolo dem di Matera - Il commissario regionale del Partito democratico di Basilicata, il senatore Daniele Manca, ha disposto il commissariamento del Circolo Pd di Matera città, dove nelle recenti elezioni comunali i dem ... Lo riporta ansa.it
Pd, commissariato il circolo di Massafra ma è bagarre. Nel partito è tutti contro tutti - C'è l’ok della segreteria regionale del Partito democratico al commissariamento del circolo di Massafra. Segnala quotidianodipuglia.it