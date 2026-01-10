Il liceo scientifico Galilei porta in Italia l' università di Harvard e l' Mit di Boston

Il liceo scientifico Galilei di Ancona crea un collegamento tra il sistema scolastico italiano e le eccellenze di Harvard e MIT di Boston. Questa iniziativa mira a offrire agli studenti opportunità di approfondimento e collaborazione con alcuni tra i principali centri di ricerca internazionali, favorendo così un percorso formativo di qualità e apertura globale.

ANCONA – Il liceo scientifico Galilei di Ancona connette il capoluogo con i migliori centri di ricerca statunitensi.Domani infatti, domenica 11 gennaio, si collegherà in diretta dall'Università di Harvard Andrea Procopio, diplomatosi allo scientifico nel 2023, poi studente a Milano e ora.

