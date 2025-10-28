Liceo scientifico Galileo Galilei occupato dagli studenti
Liceo scientifico Galileo Galilei di Catania, questa mattina, occupato dagli studenti. Uno striscione colorato con scritto “Occupato” è stato appeso all'ingresso della scuola. La decisione di occupare l'istituto sarebbe dovuta ad una circolare del dirigente scolastico a seguito del danneggiamento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Radio1 Rai. . Aule distrutte e scritte sui muri inneggianti a Mussolini e al nazismo. È accaduto nel #liceo scientifico Da Vinci di #Genova, con un #blitz notturno di un branco di teppisti neofascisti durante un'occupazione pacifica. @ElenaBaiocco #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania vince la settima edizione del Concorso nazionale Mad for Science - Il Liceo Scientifico GALILEO GALILEI di Catania si è aggiudicato ieri mattina il primo premio della settima edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione DiaSorin, con il ... Secondo raiscuola.rai.it
Al liceo Galilei di Catania il Concorso Mad for: 75.000 € per ampliare il biolaboratorio - Il liceo scientifico Galileo Galilei di Catania si è aggiudicato il primo premio della settima edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione DiaSorin, con il progetto “Per ... ilsole24ore.com scrive