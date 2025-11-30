Ucraina il capo delegazione Umerov | Colloqui con gli Usa positivi
Il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, ha affermato che l’incontro in Florida con gli alti funzionari statunitensi è stato “produttivo e positivo”. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina prospera e forte”, ha dichiarato Umerov ai giornalisti, “Abbiamo discusso tutte le questioni importanti per l’Ucraina. E gli Stati Uniti sono stati di grande sostegno”. L’incontro ha fatto seguito al successo dei precedenti colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Ginevra, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
