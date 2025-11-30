Ucraina il capo delegazione Umerov | Colloqui con gli Usa positivi

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, ha affermato che l’incontro in Florida con gli alti funzionari statunitensi è stato “produttivo e positivo”. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina prospera e forte”, ha dichiarato Umerov ai giornalisti, “Abbiamo discusso tutte le questioni importanti per l’Ucraina. E gli Stati Uniti sono stati di grande sostegno”. L’incontro ha fatto seguito al successo dei precedenti colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Ginevra, ha aggiunto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina il capo delegazione umerov colloqui con gli usa positivi

© Lapresse.it - Ucraina, il capo delegazione Umerov: "Colloqui con gli Usa positivi"

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina capo delegazione umerovUcraina, Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: “Troverà un modo per finire la guerra” - Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky ... fanpage.it scrive

ucraina capo delegazione umerovUcraina, dopo scandalo corruzione Zelensky si affida a Umerov: “Troverà modo per far finire guerra” - La guerra in Ucraina e il caso corruzione che ha colpito i vertici di Stato vicini anche a Zelensky. Da newsmondo.it

ucraina capo delegazione umerovUcraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov - In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione ... Come scrive rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Capo Delegazione Umerov