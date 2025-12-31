Verso le amministrative Giuseppe Di Rosa su Capitale della cultura | Risultati nefasti visibili a tutti

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, ha commentato i risultati della candidatura

Incontro pubblico di fine anno per l’aspirante candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa che, unitamente ai responsabili delle associazioni del movimento civico “Tutti insieme per una Città normale”, dalla villa del Sole, luogo di molti esposti presentati dall’ex consigliere comunale per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Canile, gattile comunale e cimitero per gli animali: Di Rosa li inserisce tra i primi obiettivi; Canile e gattile comunale, cimitero per gli animali: una delle prime sfide per una Agrigento civile.

verso amministrative giuseppe rosaCanile, gattile comunale e cimitero per gli animali: Di Rosa li inserisce tra i primi obiettivi - Il progetto civico “Tutti insieme per una città normale”, che ha scelto Giuseppe Di Rosa come candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2026, individua tra le prime azioni concrete una ... agrigentonotizie.it

