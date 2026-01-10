Il complice latitante passato per Gorizia e la pista balcanica nel caso del barman ucciso a Venezia

Riccardo Salvagno, ex agente di polizia locale, è sospettato di essere il responsabile dell’omicidio del barman Sergiu Tarna a Venezia. Dopo aver attraversato Gorizia, si è diretto verso la Spagna, raggiungendo Valencia, dove aveva contatti. La sua fuga rappresenta un elemento chiave nelle indagini, che si concentrano sulla pista balcanica e sulla sua possibile implicazione in un caso di cronaca nera ancora da chiarire.

