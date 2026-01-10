Il complice latitante passato per Gorizia e la pista balcanica nel caso del barman ucciso a Venezia
Riccardo Salvagno, ex agente di polizia locale, è sospettato di essere il responsabile dell’omicidio del barman Sergiu Tarna a Venezia. Dopo aver attraversato Gorizia, si è diretto verso la Spagna, raggiungendo Valencia, dove aveva contatti. La sua fuga rappresenta un elemento chiave nelle indagini, che si concentrano sulla pista balcanica e sulla sua possibile implicazione in un caso di cronaca nera ancora da chiarire.
È fuggito verso Gorizia, prendendo poi la via della Spagna (Valencia, dove aveva dei conoscenti), l'ormai ex agente di polizia locale Riccardo Salvagno, presunto responsabile dell'omicidio del barman Sergiu Tarna. Sarebbe partito in macchina alla volta dell'Isontino per far passare il confine al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
