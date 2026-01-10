Il Comitato Macrico Verde ricorda il Vescovo Nogaro | Ha salvato Caserta dagli speculatori
Il Comitato Macrico Verde ricorda con rispetto il vescovo emerito Raffaele Nogaro, scomparso l'Epifania. Figura impegnata nella difesa dell’ambiente, Nogaro si oppose con determinazione alla possibile cementificazione dell’area ex Macrico a Caserta, contribuendo a preservare il patrimonio naturale della città. Per il suo impegno, fu nominato presidente onorario del Comitato, simbolo di tutela e attenzione al territorio.
