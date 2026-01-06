Caserta morto monsignor Raffaele Nogaro Il Vescovo | Ringraziamo Dio ?per averlo donato a tutti noi

Caserta piange la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, figura di grande rilievo nella comunità ecclesiastica locale. Il Vescovo ha espresso gratitudine a Dio per averlo donato alla diocesi e ai fedeli. La perdita di questo stimato sacerdote rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che hanno condiviso il suo cammino di fede e servizio.

«Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Caserta,con profondo dolore vi annuncio che qualche istante fa ha concluso la sua giornata terrena monsignor Raffaele Nogaro. Affidiamo padre.

