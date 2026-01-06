Caserta morto il vescovo anticamorra Raffaele Nogaro | aiutava i poveri e chi sfuggiva alla schiavitù

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta si piange la scomparsa del vescovo emerito Raffaele Nogaro, noto per il suo impegno contro camorra e criminalità. Nel corso della sua vita, ha dedicato il suo operato ad aiutare i poveri e a sostenere chi cercava di sfuggire alla schiavitù. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e per chi si impegna nella lotta alle ingiustizie.

Lutto a Caserta per la morte del vescovo emerito Raffaele Nogaro, da sempre schierato contro camorra e criminalità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

