Il colpo di scena di Riccardo il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna Gerry Scotti incredulo

Riccardo Piancatelli, 32 anni di Recanati, è noto per essere il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Tuttavia, durante la puntata del torneo “La Ruota dei Campioni” trasmessa il 9 gennaio 2026, ha incontrato un imprevisto che ha interrotto la sua striscia di successi. Gerry Scotti e il pubblico hanno assistito a un episodio inatteso, segnando un momento importante nel percorso del campione.

Recanati (Macerata), 9 gennaio 2026 – Il 32enne di Recanati Riccardo Piancatelli, il campione record della Ruota della Fortuna, questa sera purtroppo non ha avuto la fortuna dalla sua parte al torneo “ La Ruota dei Campioni”. Un colpo di scena. Lo scorso novembre aveva portato a casa 410mila e 700 euro oltre alla Panda e a un anno di spesa gratis alla Lidl. È stato il concorrente più vincente di questa edizione del programma. I progetti del campionissimo della Ruota della Fortuna. “Sono stato veramente fortunato – ha detto all’inizio della manche, incentrata su “Campioni da film”, parlando col conduttore Gerry Scotti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti incredulo Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e le “dure leggi” del gioco. Poi il colpo di scena Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui scatenati. Colpo di scena sul finale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti incredulo. “Un anniversario unico meritava un colpo di scena unico: Paolo Belli è ufficialmente un concorrente di Ballando con le Stelle”: l’annuncio di Milly Carlucci - Paolo Belli salterà dall’altra parte della barricata di “Ballando con Le Stelle”, almeno per quest’anno. ilfattoquotidiano.it Colpo di scena Garlasco, cosa è spuntato dalle nuove indagini (VIDEO) - facebook.com facebook Colpo di scena: il cassiere non rientrerà al lavoro - Cosa è cambiato dopo la decisione del tribunale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.