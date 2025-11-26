Come ogni sera torna in onda La Ruota della Fortuna: la puntata del 26 novembre si è svolta come di consueto, con i giochi ormai classici che sono diventati l’anima e il cuore del programma, come GiraMondo, che ci ha fatto scoprire il significato di “ukuli bula”. Gerry Scotti ha come sempre ringraziato il pubblico, sia in studio quanto da casa, che ogni sera sceglie di sintonizzarsi con Canale5. “Mi fate ringiovanire tutte le sere, prima o poi diventerò in forma come Samira “. La Ruota della Fortuna, com’è andata la puntata del 26 novembre. “Belli carichi tutte le sere”, La Ruota della Fortuna coinvolge le famiglie tutte le sere, e il conduttore Gerry Scotti è il maestro perfetto che orchestra tutto in ogni dettaglio, dosando battute e coordinandosi con Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e le “dure leggi” del gioco. Poi il colpo di scena