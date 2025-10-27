la ruota della fortuna gerry scotti e samira lui scatenati colpo di scena sul finale

Gerry Scotti torna il 27 ottobre con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. La trasmissione di Canale Cinque continua a intrattenere e divertire il pubblico, pronta a premiarla con ascolti record. La Ruota della Fortuna, Gerry si scatena e Lorenzo è il nuovo campione. Un Gerry Scotti scatenato ha aperto la nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Il conduttore ha salutato il pubblico, più energico e scoppiettante che mai, ballando al ritmo di salsa. “Una nuova trasmissione inizia con il ritmo e i colori del nostro programma!”, ha spiegato, accogliendo in studio anche Samira Lui. Un’energia che Gerry ha portato con sè soprattutto al Round Musicale, dove si è scatenato sulle note di Smoke on the Water dei Deep Purple. 🔗 Leggi su Dilei.it

