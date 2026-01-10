Il calcio è diventato un teatro della morale pubblica se n’è accorto anche il Cholo Simeone Valdano

Il calcio, oltre a essere uno sport, riflette spesso questioni di morale pubblica. Come sottolineato da Valdano, anche il Cholo Simeone ha riconosciuto questa dimensione. Frasi come “fatti di campo” evidenziano come gli episodi in campo possano avere ripercussioni più ampie, come nel caso di Allegri, multato per un commento offensivo. Questo dimostra come gli avvenimenti sportivi siano spesso interpreti di valori e comportamenti condivisi.

“Fatti di campo”. “Quel che accade in campo resta in campo”. L’ultima volta ad aver sentito questa massima “di calcio” è stato quando A llegri ha dato del coglione ad Orial i e per questo è stato multato dalla Lega di 10.000 euro dopo l’utilizzo della prova tv. E proprio sulla propria Tv si sofferma Valdano su El Pais. Le telecamere hanno reso inutile il concetto del campo relegandolo a concetto “mafioso”. Scrive Jorge Valdano “Quello che succede in campo resta in campo” è una massima quasi mafiosa che la televisione, he offre dettagli sempre più minuziosi, ha rovinato. Ha potuto constatarlo anche Simeone questa settimana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

