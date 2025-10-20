Sono stato processato al Leeds ma allora il calcio inglese era diverso Anche se mi avessero offerto un contratto avrei detto no’ Jari Litmanen sul perché inizialmente snobbò il calcio inglese

Sito inglese: Durante la metà degli anni ’90, c’erano pochi centrocampisti offensivi migliori di Jari Litmanen sul pianeta. La prima vera superstar finlandese del gioco, Litmanen è stata la presenza talismanica nell’Ajax vincente che ha vinto la Champions League del 1995 e altri 12 trofei durante i suoi sette anni con i giganti olandesi. Litmanen è arrivato ad Amsterdam dai finlandesi del MyPa, ma solo dopo aver tentato la fortuna in Inghilterra. Potrebbe piacerti Litmanen sul suo affronto al Leeds United. Litmanen ha vinto 137 presenze con la Finlandia (Credito immagine: Getty Images) “Durante il periodo militare ho visitato club in Svezia, Svizzera, Spagna e Inghilterra”, racconta Litmanen QuattroQuattroDue. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

