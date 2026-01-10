La quarantottesima edizione della Dakar, che si svolge in Arabia Saudita, entra oggi nella sua giornata di riposo. Dopo 900 dei 4.000 chilometri previsti, le competizioni procedono con diverse sfide per i partecipanti. Tra le note, l’italiano Internò fatica sulle due ruote, mentre Bellina si trova al decimo posto tra i camion. La gara proseguirà con nuove fasi, mantenendo alta l’attenzione sugli equipaggi e le loro performance.

La quarantottesima edizione della Dakar, ospitata per la settima volta dal deserto dell’ Arabia Saudita, vive oggi il suo primo giorno di riposo dopo 900 dei 4.480 chilometri previsti di prove cronometrate. Dopo sei tappe disputate che vedono lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda) al comando della classifica delle moto, Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) in vetta a quella delle macchine e Ales Loprais (Instatrade Loprais Team) leader fra i camion, spicca la decima posizione di Claudio Bellina proprio in questa categoria. L’esperto pilota bergamasco, alla guida dell’MM Technology è alla quindicesima partecipazione nella famosa gara e punta a migliorare con la sua esperienza il settimo posto finale di due anni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il bresciano Internò arranca sulle due ruote. Nel deserto Bellina è decimo tra i camion

Leggi anche: Tra benessere e turismo. Tutti in sella a Cornate. La rivoluzione green corre sulle due ruote

Leggi anche: Schianto frontale auto-camion nel Bresciano: morta una donna di 40 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il bresciano Internò arranca sulle due ruote. Nel deserto Bellina è decimo tra i camion - La quarantottesima edizione della Dakar, ospitata per la settima volta dal deserto dell’Arabia Saudita, vive oggi il suo primo ... sport.quotidiano.net