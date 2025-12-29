Tra benessere e turismo. Tutti in sella a Cornate. La rivoluzione green corre sulle due ruote.

Cornate si propone come un punto di incontro tra benessere e turismo, promuovendo uno stile di vita sostenibile. Attraverso l’uso della bicicletta, si favoriscono visite del territorio e spostamenti quotidiani, come andare a scuola o al lavoro. La mobilità in bicicletta rappresenta una scelta concreta per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita, contribuendo a una rivoluzione green che coinvolge tutta la comunità.

Scoprire le bellezze del territorio, pedalando. Ma non solo. La bici come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani, per andare a scuola, in ufficio, in fabbrica. L’idea di tre comuni sull’ Adda - Cornate, Paderno e Imbersago - fra Brianza e Lecchese ha vinto il bando nazionale SportGoverno in collaborazione con Sport Salute e Anci. Questione di prevenzione, di ambiente e di lotta allo smog, un ventaglio di obiettivi che ha fatto entrare il progetto “ Bici in Comune ”, in graduatoria. Due anni di risorse per convincere tutti, dai ragazzi ai nonni, che muoversi a due ruote è meglio. Nella frazione cornatese di Porto aprirà un nuovo punto noleggio, "un’occasione di turismo e benessere anche per chi occasionalmente raggiunge le nostre rive", sottolinea Alberto Perego, consigliere con delega allo Sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

