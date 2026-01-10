I ProMad bruciano la bandiera Usa e insultano l' esponente della Lega | manifestazioni in 30 piazze

Nella giornata di oggi, circa 30 piazze italiane hanno ospitato manifestazioni che uniscono temi internazionali e nazionali. Le proteste, che coinvolgono principalmente il Venezuela e la Palestina, sono state organizzate da associazioni arabe e altri gruppi. Tra gli eventi, i ProMad hanno bruciato una bandiera americana e rivolto insulti a un esponente della Lega, attirando l’attenzione sui temi di attualità e solidarietà internazionale.

Sono circa 30 le piazze che sono state chiamate questo pomeriggio per manifestazioni che tengono insieme il Venezuela (diventato la prima causa) e la Palestina, tema che viene tenuto vivo dalle associazioni arabe, che per mantenere accesi i riflettori si uniscono ai cortei per il Paese sudamericano. Le manifestazioni più partecipate di giornata si sono tenute a Milano, Roma, Bologna e Torino, con l'unica differenza che quella del capoluogo lombardo ha visto la sovrapposizione con quella per la Palestina, chiamata per chiedere la liberazione di Mohamadd Hannoun. Durante il corteo di Bologna dei ProMad è stato insultato il consigliere Matteo Di Benedetto, esponente della Lega, definito "buffone" dai manifestanti solo perché si trovava nei pressi della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I ProMad bruciano la bandiera Usa e insultano l'esponente della Lega: manifestazioni in 30 piazze Leggi anche: I Pro Pal bruciano la bandiera Usa Leggi anche: Shock al corteo: pro-Pal bruciano bandiera Usa e manifesto con Crosetto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I ProMad bruciano la bandiera Usa e insultano l'esponente della Lega: manifestazioni in 30 piazze - Le bandiere della Palestina quasi scompaiono, nascoste tra quelle rosse comuniste e quelle sud americane: da Torino in giù, i fan del bolivarismo chiedono la liberazione di Maduro ... ilgiornale.it

Corteo pro Gaza a Milano, i manifestanti bruciano una bandiera Usa - Scontri tra polizia e manifestanti al corteo non autorizzato a Bologna Guerra a Gaza tra Israele e Hamas, secondo round di negoziati in Egitto. youmedia.fanpage.it

Shock al corteo: pro-Pal bruciano bandiera Usa e manifesto con Crosetto - Nel corso del corteo romano contro il riarmo e a sostegno della causa palestinese sono stati dati alle fiamme una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa, Guido ... iltempo.it

