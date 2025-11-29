I Pro Pal bruciano la bandiera Usa

Al grido "giù le mani dal Venezuela" data alle fiamme, con dei fumogeni, la stampa della bandiera a stelle e strisce, nel cuore del corteo romano contro il riarmo e in sostegno alla Palestina. L'episodio si è verificato all'altezza del Colosseo, dove lo spezzone degli studenti ha bruciato la raffigurazione della bandiera americana mentre dagli altoparlanti risuonavano slogan come "Viva Maduro, viva Chávez, solidarietà ai popoli dell'America Latina", "Giù le mani dal Venezuela" e il più tradizionale "Yankee go home". Slogan e manifesti anche contro Crosetto e il servizio militare. Dal palco e dai gruppi organizzati arrivano accuse di "complicità dell'Italia con Israele" e denunce di "genocidio in Palestina", insieme alla richiesta di interrompere le forniture militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I Pro Pal bruciano la bandiera Usa

