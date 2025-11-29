Shock al corteo | pro-Pal bruciano bandiera Usa e manifesto con Crosetto

Nel corso del corteo romano contro il riarmo e a sostegno della causa palestinese sono stati dati alle fiamme una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa, Guido Crosetto. In fumo anche uno striscione dove era stato dipinta la frase “non ci arruoliamo”. Molti gli slogan contro la guerra e il servizio militare, e numerosi i cartelli con accuse di complicità in genocidio rivolte alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Tajani, Crosetto e Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Shock al corteo: pro-Pal bruciano bandiera Usa e manifesto con Crosetto

