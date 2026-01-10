Groenlandia partiti locali agli Usa | Né americani né danesi Vogliamo essere groenlandesi

Gli abitanti della Groenlandia ribadiscono il loro desiderio di identificarsi come groenlandesi, rifiutando un’etichetta esclusiva né danese né americana. Questa volontà di autonomia sottolinea la volontà di preservare la propria cultura e identità, indipendentemente dalle influenze esterne. La questione riflette le dinamiche di autodeterminazione in un territorio strategico e ricco di risorse, con un futuro che si definisce anche attraverso queste scelte di appartenenza.

Roma, 10 gennaio 2026 – Né danesi, ma neanche americani. Gli abitanti della Groenlandia vogliono semplicemente “essere groenlandesi”. A dirlo chiaramente sono stati i cinque partiti politici dell’isola artica. Con un comunicato congiunto, riportato dall'agenzia Dpa, hanno fatto sentire la loro voce al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ribadito per l’ennesima volta di volersi impadronire della terra all’estremo nord dell’Atlantico a qualsiasi costo, che sia per una via "soft" o una via "hard". Ma, allo stesso tempo, la dichiarazione dei partiti groenlandesi ha ricordato alla Danimarca – e all’Europa – che non intendono cedere sul tema dell’autonomia e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

