Groenlandia partiti locali agli Usa | Né americani né danesi Vogliamo essere groenlandesi

Da quotidiano.net 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli abitanti della Groenlandia ribadiscono il loro desiderio di identificarsi come groenlandesi, rifiutando un’etichetta esclusiva né danese né americana. Questa volontà di autonomia sottolinea la volontà di preservare la propria cultura e identità, indipendentemente dalle influenze esterne. La questione riflette le dinamiche di autodeterminazione in un territorio strategico e ricco di risorse, con un futuro che si definisce anche attraverso queste scelte di appartenenza.

Roma, 10 gennaio 2026 – Né danesi, ma neanche americani. Gli abitanti della Groenlandia vogliono semplicemente “essere groenlandesi”. A dirlo chiaramente sono stati i cinque partiti politici dell’isola artica. Con un comunicato congiunto, riportato dall'agenzia Dpa, hanno fatto sentire la loro voce al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ribadito per l’ennesima volta di volersi impadronire della terra all’estremo nord dell’Atlantico  a qualsiasi costo, che sia per una via "soft" o una via "hard". Ma, allo stesso tempo, la dichiarazione dei partiti groenlandesi ha ricordato alla Danimarca – e all’Europa – che non intendono cedere sul tema dell’autonomia e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

groenlandia partiti locali agli usa n233 americani n233 danesi vogliamo essere groenlandesi

© Quotidiano.net - Groenlandia, partiti locali agli Usa: “Né americani né danesi. Vogliamo essere groenlandesi”

Leggi anche: La Groenlandia vuole l'indipendenza: "Né americani, né danesi". La replica a Trump (e a Copenaghen)

Leggi anche: Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le reazioni dei partiti politici italiani all'attacco in Venezuela. Meloni: «Legittimo intervento difensivo». Schlein: «È una posizine grave». E Conte: «Aggressione»; Groenlandia, i partiti a Trump: «Vogliamo decidere da soli»; “Trump vuole pagare gli abitanti della Groenlandia”: gli Usa studiano la mossa per convincerli a….

groenlandia partiti locali agliGroenlandia, partiti locali agli Usa: “Né americani né danesi. Vogliamo essere groenlandesi” - I leader dei cinque partiti dell’isola artica, in un comunicato congiunto, rispondono alle mire di conquista di Trump: “Decidiamo noi il nostro futuro, e basta disprezzare il nostro Paese” ... quotidiano.net

groenlandia partiti locali agliI partiti della Groenlandia: "Vogliamo decidere da soli" - Lo hanno ribadito i leader dei cinque partiti rappresentati nel Parlamento groenlandese, firmando ... altarimini.it

groenlandia partiti locali agliPartiti Groenlandia: decida il popolo - "Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi", si legge nella dichiarazione, che chiede poi agli Usa di "smettere di mostrare disprezzo per il nostro Paese. rainews.it

Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

Video Trump, Groenlandia e armi USA: perché la Danimarca compra aerei militari e spacca l’Occidente

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.