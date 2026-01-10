I genitori condannati perché il figlio adolescente ha violentato una bambina

Il tribunale di Treviso ha condannato i genitori di un ragazzo adolescente responsabile di aver violentato una bambina di 10 anni. La sentenza sottolinea l'importanza di responsabilizzare anche i genitori nelle vicende che coinvolgono minori, evidenziando il ruolo di supervisione e tutela dei figli in situazioni delicate come questa.

Il tribunale di Treviso ha condannato i genitori di un adolescente che ha violentato una bambina di 10 anni. I due dovranno risarcire i danni perché responsabili della mancata educazione del figlio sul tema della sessualità. 130 mila euro di risarcimento in totale: la vicenda risale al 2012. Durante un pranzo tra le due famiglie l’adolescente e la bambina si sono appartati. Lì si sarebbe consumata la violenza. La bambina ha poi raccontato la vicenda ai genitori. Dopo la visita al pronto soccorso è partita la denuncia. La condanna. Nel 2016, racconta La Stampa, il giovane è stato condannato in via definitiva a un anno e due mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Open.online

