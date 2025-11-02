Assume un badante per i genitori ma scopre online che ha violentato otto anziane in una Rsa

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Bellunese una donna ha scoperto su Internet che il badante assunto per i genitori era un ex operatore socio-sanitario condannato a 8 anni per abusi su otto anziane di una Rsa di San Donà di Piave. L’uomo è ancora libero in attesa della decisione definitiva della Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

