Assume un badante per i genitori ma scopre online che ha violentato otto anziane in una Rsa
Nel Bellunese una donna ha scoperto su Internet che il badante assunto per i genitori era un ex operatore socio-sanitario condannato a 8 anni per abusi su otto anziane di una Rsa di San Donà di Piave. L’uomo è ancora libero in attesa della decisione definitiva della Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Condannato per abusi sugli anziani, continua a fare il badante Se ne accorge una figlia e allontana l'uomo che ha un grave procedimento in corso con condanna in appello per 8 anni. #condanna #abusi #anziani #badante #lavocedirovigo #veneto - facebook.com Vai su Facebook
Assume un badante per i genitori, ma scopre su Internet che ha violentato otto anziane di una Rsa - L'ex operatore sociosanitario era stato condannato in appello a otto anni ... Scrive msn.com