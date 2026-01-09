Minore abusò di una bambina di 10 anni i genitori condannati al risarcimento per responsabilità nell' educazione
Il Tribunale di Treviso ha condannato i genitori di un minore, coinvolti in un caso di abuso su una bambina di 10 anni, al risarcimento dei danni. La decisione si basa sulla responsabilità dei genitori per mancata educazione, secondo l'articolo 2048 del Codice civile, sottolineando l'importanza di un ruolo attivo nell'educazione sessuale dei figli.
La prima sezione civile del Tribunale di Treviso ha condannato al risarcimento dei danni i genitori di un giovane che, da adolescente, violentò una bambina di 10 anni, ritenendo la coppia responsabile della "culpa in educando" ("responsabilità nell'educazione"), secondo l’articolo 2048 del Codice civile, ossia della mancata educazione del figlio sul tema della sessualità. Alla vittima e ai suoi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
