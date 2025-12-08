Judi Dench scrive spesso a Kevin Spacey e pensa che Harvey Weinstein abbia scontato la sua pena

Judi Dench ha recentemente espresso le sue opinioni su Kevin Spacey e Harvey Weinstein, condividendo pensieri personali su entrambi. L'attrice ha commentato la situazione dell'attore e del produttore, riflettendo sulle conseguenze delle loro azioni e sul percorso di redenzione, offrendo così uno sguardo sulle sue impressioni riguardo a questi scandali che hanno scosso il mondo dello spettacolo.

L'attrice ha condiviso la sua opinione sull'attore e sul produttore la cui carriera è stata travolta dalle accuse e dagli scandali. Judi Dench, in una nuova intervista, ha rivelato che è ancora in contatto con Kevin Spacey e di essere convinta che Harvey Weinstein abbia scontato la sua pena. L'attrice ha avuto rapporti di lavoro con entrambi i protagonisti del mondo di Hollywood che sono stati travolti, negli ultimi anni, dalle accuse e degli scandali emersi con il movimento #MeToo. L'opinione su Spacey e Weinstein Kevin Spacey ha recitato accanto all'icona del cinema britannica in The Shipping News, arrivato nelle sale nel 2001, e le è stato molto vicino dopo la morte del marito Michael Williams, avvenuta proprio nello stesso anno.

