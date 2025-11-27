La Guardia Medica delle Alte Groane cambia sede dal 1° dicembre non sarà più a Seveso

Ilnotiziario.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “Guardia Medica” di Seveso, punto di riferimento anche per i residenti di Cogliate, Ceriano Laghetto, Misinto e Lazzate, si trasferisce alla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso dal 1° Dicembre La notizia è stata comunicata   dal sindaco di Seveso Alessia Borroni ASST Brianza informa che a partire dal 1° Dicembre 2025 la postazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - La Guardia Medica delle Alte Groane cambia sede, dal 1° dicembre non sarà più a Seveso

