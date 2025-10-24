Incidente stradale in via Bolognese | grave motociclista traffico in tilt
Firenze, 24 ottobre 2025 – Via Bolognese completamente congestionata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre. Un incidente stradale all’altezza di via Salviati ha mandato in tilt la circolazione. Da una prima ricostruzione una moto guidata da uomo di 50 anni è sbandata facendo cadere a terra il pilota. Le condizioni del 50enne sono apparse subito molto serie tanto che la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza, 112, ha fatto partire l’ambulanza in codice rosso. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della polizia Municipale, anche se dalle prime ipotesi pare che non ci siano altri mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
