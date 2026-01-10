Governo Landini | noi parte sbagliata storia? Per loro democrazia non ci sarebbe
Landini critica il governo, sostenendo che il disegno politico in atto mette in discussione i principi fondamentali della Costituzione e della democrazia. Secondo lui, le scelte attuali rischiano di compromettere la stabilità democratica e di mettere in discussione le basi della convivenza civile nel paese. Questa posizione sottolinea l’importanza di difendere i valori costituzionali di fronte a possibili trasformazioni legislative e politiche.
Milano, 10 gen. (askanews) – “Noi siamo di fronte a un disegno politico esplicito di questo governo che vuole mettere in discussione l’esistenza stessa della Costituzione e della democrazia così come la Costituzione l’ha disegnata”. Lo ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento all’evento del Comitato Società Civile che dà il via alla campagna per il No al referendum sulla giustizia. “Perché mi ha colpito un’affermazione che ieri la presidente del Consiglio ha fatto dicendo che ci sarebbe una parte del paese che quando manifesta si mette dalla parte sbagliata della storia”, ha proseguito Landini riferendosi alla conferenza stampa di inizio anno della premier Meloni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
