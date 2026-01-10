Gli azzurri aggrappati a Neres per la sfida contro l' Inter

Da ilmattino.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri si affidano a Neres per la sfida contro l'Inter. Dopo il provino di questa mattina, sarà lui a determinare se partire o meno per Milano. La decisione dipende dalle sue prestazioni e dalla valutazione dello staff, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Restano in attesa di un esito che potrebbe influenzare significativamente la formazione.

Aggrappati alla scelta di Neres. Sarà lui a decidere, al termine del provino di questa mattina, se partire o no per Milano. Una vigilia ancora densa di dubbi. Se non era l?Inter,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

gli azzurri aggrappati a neres per la sfida contro l inter

© Ilmattino.it - Gli azzurri aggrappati a Neres per la sfida contro l'Inter

Leggi anche: Marchisio: «Napoli-Juve? Gli azzurri sanno cosa chiede il proprio allenatore. Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia contro Neres»

Leggi anche: Napoli-Bologna, Neres show: gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dalla giustizia alla sicurezza: le sfide per il Paese; La banda di ladri che colpiva a Posillipo, c’è una colf complice di banditi: «Una villa svaligiata».

azzurri aggrappati neres sfidaGli azzurri aggrappati a Neres per la sfida contro l'Inter - Sarà lui a decidere, al termine del provino di questa mattina, se partire o no per Milano. ilmattino.it

azzurri aggrappati neres sfidaNapoli, Neres in dubbio per la sfida contro l’Inter. Rebus tridente offensivo - Il diesse Manna ha parlato dell’arbitraggio con il Verona: “È stato condizionato dal Var, ci sono problemi oggettivi” ... napoli.repubblica.it

Serie A, Roma-Napoli 0-1: agli azzurri basta Neres, aggancio al Milan in vetta - Nel posticipo della 13esima giornata di Serie A il Napoli espugna Roma battendo 1- sportmediaset.mediaset.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.