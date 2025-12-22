Napoli-Bologna Neres show | gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana

Un Napoli stratosferico batte per 2-0 il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana. Un Neres inarrestabile decide la finale con una doppietta e permette agli azzurri di alzare il trofeo. Come nel 1990, gli azzurri riescono a vincere la competizione, nello stesso anno solare dello Scudetto. Per Conte si tratta della quarta finale vinta sulle 8 disputate. Napoli-Bologna, azzurri perfetti: Neres porta la Supercoppa. Una delle migliori versioni del Napoli di Antonio Conte, spazza via il Bologna e trionfa in Supercoppa Italiana. Gli azzurri sono perfetti, soprattutto nel corso del primo tempo. La prima palla gol attiva dopo 10 minuti, con Elmas che spreca una chance davanti a Ravaglia, calciando al lato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

