Marchisio | Napoli-Juve? Gli azzurri sanno cosa chiede il proprio allenatore Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia contro Neres

Claudio Marchisio commenta il momento della Juventus e la recente sconfitta contro il Napoli durante “La Tripletta” di Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista analizza le dinamiche della squadra e le scelte tattiche, tra cui la sorpresa per la posizione di Cabal sulla fascia contro Neres. Un approfondimento sulle strategie e le riflessioni sulla situazione bianconera.
Claudio Marchisio è intervenuto a “La Tripletta”, il podcast della Gazzetta dello Sport, per commentare il momento della Juventus e analizzare la sconfitta subita contro il Napoli. Ecco le sue parole. Le parole di Marchisio. La Juve sta per tornare in campo contro il Pafos ma la mente resta a Napoli. Che partita è stata? “Una partita tra il Napoli, che sa quello che chiede il suo allenatore, e una Juve in difficoltà da inizio anno. Mi ha sorpreso vedere Cabal sulla fascia di Koopmeiners, contro un giocatore da uno contro uno come Neres. Avrei inserito qualcuno più abituato a dare una mano”. Ma che problemi ha la Juve? “Sono due-tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
