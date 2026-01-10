Gli aiuti per il Senegal I fondi per le scuole Il viaggio della Onlus con nuovi investimenti

PISTOIA La macchina della solidarietà del progetto Onlus "Una scuola e un pozzo in Africa" non si ferma mai nel corso dell'anno fra iniziative sul territorio, incontri ed eventi per raccogliere i fondi da inviare nel momento clou, che coincide quasi sempre con il mese di gennaio, quando un gruppo di volontari parte da Bottegone, quartier generale dell'associazione, per arrivare in Senegal. Una tradizione che oramai va avanti da quasi trent'anni sotto la spinta di don Piergiorgio Baronti, di Giovanni Romiti e di tanti altri, a partire dalla compianta Silvia Dani alla quale è stata intitolata la scuola costruita proprio nel paese africano grazie all'impegno della Onlus.

