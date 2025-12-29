Cellula di Hamas in Italia il viaggio del denaro | ai parenti dei kamikaze o nei camion con gli aiuti per Gaza

Indagini in Italia rivelano una rete di finanziamenti collegata a cellule di Hamas, destinata a sostenere le famiglie dei kamikaze e a facilitare il transito di aiuti verso Gaza. La gip di Genova ha evidenziato come alcuni fondi siano stati raccolti anche attraverso attività religiose, tra cui una parrocchia romana. Questa situazione solleva questioni sulla provenienza e l’impiego di risorse in ambito internazionale e locale.

Hamas e la rete per i soldi: Un referente in ogni zona (sia in Italia che all’estero) - Un’inchiesta della procura di Genova ha portato all’arresto di nove persone, tra cui un architetto, ritenute parte di una cellula di Hamas radicata in Italia e collegata a una ... ilmessaggero.it

La rete palestinese. Hannoun e gli altri: "Cellula di Hamas in Italia" - Il leader e volto più noto aveva condiviso iniziative con alcuni politici italiani. quotidiano.net

La mia intervista su Il Messaggero cura di Andrea Bulleri sull’operazione “Dominio” che ha portato all’arresto di nove persone accusate di essere una cellula affiliata di Hamas in Europa e di raccogliere fondi con false raccolte di beneficenza. Buona domenica - facebook.com facebook

L'inchiesta sui finanziamenti ad #Hamas. Il presidente dei palestinesi in #Italia, #Hannoun, considerato dagli investigatori al vertice della cellula italiana. La reazione del mondo politico. Al #Tg2Rai ore 13,00 #28dicembre x.com

