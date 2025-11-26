Dal Senegal a Como il viaggio della speranza di un ragazzo di 14 anni per l’intervento che gli ha salvato la gamba

Como, 26 novembre 2025 – Un ragazzo di 14 anni proveniente dal Senegal affetto da una grave osteomielite e un intervento che ha cambiato il suo futuro. A portarlo a Villa Aprica: è stata una catena di solidarietà, che lo ha consegnato a Fabrizio De Marchi, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como. La malattia. Affetto da una grave osteomielite della tibia, causata da ferita di cinque anni fa, il ragazzo aveva già subìto due interventi nel suo Paese d’origine, nel 2020 e nel 2022, senza andare incontro a una soluzione della malattia. I medici senegalesi gli avevano prospettato l’amputazione della gamba, non avendo altri mezzi o strumenti per affrontare un’infezione così grave ed estesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

