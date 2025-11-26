Dal Senegal a Como il viaggio della speranza di un ragazzo di 14 anni per l’intervento che gli ha salvato la gamba
Como, 26 novembre 2025 – Un ragazzo di 14 anni proveniente dal Senegal affetto da una grave osteomielite e un intervento che ha cambiato il suo futuro. A portarlo a Villa Aprica: è stata una catena di solidarietà, che lo ha consegnato a Fabrizio De Marchi, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como. La malattia. Affetto da una grave osteomielite della tibia, causata da ferita di cinque anni fa, il ragazzo aveva già subìto due interventi nel suo Paese d’origine, nel 2020 e nel 2022, senza andare incontro a una soluzione della malattia. I medici senegalesi gli avevano prospettato l’amputazione della gamba, non avendo altri mezzi o strumenti per affrontare un’infezione così grave ed estesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal Senegal all'ospedale di Como per l'intervento che gli salva la gamba: gigantesca rete di solidarietà per un 14enne [tutta la storia nel primo commento] - facebook.com Vai su Facebook
Storia di Lamine, 14enne del Senegal salvato dall’amputazione a Como Vai su X
Il Senegal tra speranza e riscatto - La savana accoglie fin dal primo momento, all’arrivo all’aeroporto di Dakar col volo - Riporta ansa.it
“Intercultural Love”: il Costaggini vola in Senegal in un viaggio attraverso le arti del cibo e della danza - Il 2024 inizia con una nuova esperienza formativa per gli alunni dell’Istituto Professionale Alberghiero Costaggini di Rieti che in questi giorni si trovano a Dakar in Senegal grazie al ... Come scrive ilmessaggero.it