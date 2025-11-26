Dal Senegal a Como il viaggio della speranza di un ragazzo di 14 anni per l’intervento che gli ha salvato la gamba

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como, 26 novembre 2025 – Un ragazzo di 14 anni proveniente dal Senegal affetto da una grave osteomielite e un intervento che ha cambiato il suo futuro. A portarlo a Villa Aprica:  è stata una catena di solidarietà, che lo ha consegnato a Fabrizio De Marchi, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como. La malattia. Affetto da una grave osteomielite della tibia, causata da ferita di cinque anni fa, il ragazzo aveva già subìto due interventi nel suo Paese d’origine, nel 2020 e nel 2022, senza andare incontro a una soluzione della malattia. I medici senegalesi gli avevano prospettato l’amputazione della gamba, non avendo altri mezzi o strumenti per affrontare un’infezione così grave ed estesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dal senegal a como il viaggio della speranza di un ragazzo di 14 anni per l8217intervento che gli ha salvato la gamba

© Ilgiorno.it - Dal Senegal a Como, il viaggio della speranza di un ragazzo di 14 anni per l’intervento che gli ha salvato la gamba

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Senegal tra speranza e riscatto - La savana accoglie fin dal primo momento, all’arrivo all’aeroporto di Dakar col volo - Riporta ansa.it

“Intercultural Love”: il Costaggini vola in Senegal in un viaggio attraverso le arti del cibo e della danza - Il 2024 inizia con una nuova esperienza formativa per gli alunni dell’Istituto Professionale Alberghiero Costaggini di Rieti che in questi giorni si trovano a Dakar in Senegal grazie al ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Senegal Como Viaggio Speranza