GiustiziaZanon | Landini senza argomenti

Il segretario Zanon commenta le recenti dichiarazioni di Landini, evidenziando come, in assenza di argomentazioni solide, si ricorra spesso a mezzi non convincenti. Secondo Zanon, quando si manca di elementi concreti, si tende a usare la menzogna o a mescolare le carte per creare confusione tra l’opinione pubblica. Una riflessione che invita a un’analisi più approfondita e basata sui fatti.

15.20 "Quando mancano gli argomenti nel merito, restano solo due strade: la menzogna o mischiare tutto, sperando di confondere le persone. E' quello che fa Landini e con lui il fronte del No". Così Nicolò Zanon, presidente del Comitato nazionale 'Sì Riforma', in un post sui social. "Invece di spiegare perché la riforma della giustizia sarebbe sbagliata, si parla d'altro. Il Sì, al contrario, è chiaro e diretto, per una giustizia che funzioni meglio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

