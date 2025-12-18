È nato il comitato “Sì Riforma” per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia in vista della prossima primavera. Zanon sottolinea come, pur riconoscendo un certo orientamento politico, l’obiettivo sia favorire un dibattito costruttivo e informato sulla futura riforma giudiziaria italiana.

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, nasce “Sì Riforma”. Zanon: “Comitato cdx? Innegabile ci sia orientamento politico”

Nasce il comitato “Sì Riforma” per il referendum sulla riforma della giustizia della prossima primavera. “Lo chiamano comitato di centrodestra? Quello che ci unisce sono le storie personali. Sono tante persone che si conoscevano già. Che ci sia un orientamento culturale e politico è innegabile. Ma noi desideriamo dare un messaggio di moderazione al contrario di chi pensa sia un attacco alla magistratura. Vogliamo recuperare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Non andate a cercare storie oscure”, ha detto l’ex giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon dopo la firma dell’atto costitutivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia

Leggi anche: Referendum giustizia, a Palazzo Vecchio nasce comitato per il Sì

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Referendum giustizia I cattolici per il Sì; Referendum sulla giustizia il Sì avanti di dodici punti Il 53% degli italiani andrà a votare; Al referendum votiamo sì I magistrati non sono i sacerdoti dell’etica pubblica | il monito della Fondazione Einaudi ad Atreju; Referendum sulla Giustizia i penalisti agrigentini scendono in piazza per il sì.

Referendum giustizia, nasce a Cagliari il comitato 'Giusto dire no' - Massima diffusione dei temi del referendum sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e nuovo Csm. ansa.it