Giornata Antiracket Messina Confesercenti | Un segnale di coraggio e legalità

Confesercenti Sicilia sostiene con convinzione l’iniziativa del Centro studi Pio La Torre e di altre associazioni di proporre al parlamento l’istituzione di una giornata nazionale antiracket. Un gesto che rappresenta un segnale importante di impegno per promuovere legalità, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la lotta contro le attività criminali, contribuendo a costruire una società più giusta e sicura.

Confesercenti Sicilia, per voce del presidente Vittorio Messina, esprime pieno sostegno alla proposta avanzata dal Centro studi Pio La Torre e da altre associazioni di chiedere al parlamento italiano l'istituzione della giornata nazionale antiracket. L'iniziativa assume un forte valore simbolico. Giornata Antiracket, Messina (Confesercenti): "Un segnale di coraggio e legalità" - "La lotta al racket – conclude Messina – non può essere delegata solo alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma deve coinvolgere l'intero tessuto economico e sociale.

In occasione della Giornata nazionale antiracket, un momento di confronto e di riflessione tra esperti e studenti delle classi quinte dell’Istituto tecnico Andreozzi di Aversa - facebook.com facebook

