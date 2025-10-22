A lezione di legalità con l' associazione Antiracket | l' incontro con gli studenti

Si è tenuto ieri mattina un incontro al Liceo Scientifico "N. Sensale" di Nocera Inferiore, nell'ambito di una iniziativa di "SOS Antiracket" che ha voluto l'incontro formativo per sensibilizzare su alcuni temi importanti.L'eventoUn talk senza formalismi, un dialogo aperto con i ragazzi, una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

