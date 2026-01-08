Giornata nazionale antiracket incontro sulla legalità a scuola

Aversa partecipa alla Giornata Nazionale Antiracket con un incontro dedicato alla legalità, rivolto principalmente agli studenti. L’evento mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata e al rispetto delle norme, contribuendo a promuovere un senso di responsabilità civica e consapevolezza nel territorio. Un’occasione per rafforzare i valori di legalità e solidarietà tra le nuove generazioni.

Anche Aversa si unisce alle celebrazioni della Giornata Nazionale Antiracket con un’iniziativa dal forte valore simbolico e civile, rivolta in particolare alle giovani generazioni. La cultura della legalità entra nelle aule scolastiche per interrogare le coscienze e offrire strumenti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: A lezione di legalità con l'associazione "Antiracket": l'incontro con gli studenti Leggi anche: Ad Avellino la Giornata Nazionale Antiracket 2026: una sfida che continua Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aversa, scuola e legalità: studenti dell’Its Andreozzi incontrano “Sos Impresa”; Ravanusa, Giornata Antiracket. Aversa celebra la Giornata Nazionale Antiracket: la cultura della Legalità incontra gli studenti dell’Istituto “Andreozzi” - Anche Aversa si unisce con un’iniziativa dal forte valore simbolico e civile alle celebrazioni per la Giornata Nazionale Antiracket e Antiusura. casertaweb.com

Aversa celebra la Giornata Nazionale Antiracket - Anche Aversa si unisce alle celebrazioni della Giornata Nazionale Antiracket con un’iniziativa dal forte valore simbolico e civile, rivolta in particolare ... napolivillage.com

Ravanusa, Giornata Antiracket - Venerdì 9 gennaio 2026, a Ravanusa, presso la Biblioteca Comunale alle ore 11, si terrà l’incontro dedicato alla Giornata Nazionale Antiracket – Libero Grassi, figura simbolo di coraggio, libertà ... canicattiweb.com

7 gennaio "Giornata Nazionale della Bandiera" #inalassio #visitalassio #lamialiguria - facebook.com facebook

Si celebra oggi la Giornata nazionale della #Bandiera nell'anniversario della nascita del primo #Tricolore d'Italia il #7gennaio 1797 a #ReggioEmilia senato.it/leg/13/BGT/Sch… L'omaggio del Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa nel 229° del #Tricolore x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.