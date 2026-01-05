Spaccio nei caruggi | un arresto e una denuncia 3 etti di droga sequestrata

Durante un'operazione della polizia di Genova nei caruggi, sono stati arrestati e denunciati due soggetti per spaccio di droga. Sono stati sequestrati circa 300 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo. L'intervento si inserisce in un più ampio servizio di contrasto al fenomeno, volto a garantire la sicurezza nei quartieri cittadini.

Servizi straordinari della polizia di Stato di Genova nel weekend contro lo spaccio di droga: il bilancio è di un arrestato, un denunciato e 300 grammi di stupefacente di vario tipo sequestrato. I controlli - grazie alle pattuglie interfoze composte da polizia, guardia di finanza ed esercito - si.

