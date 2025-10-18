Spaccio di cocaina e hashish a due coetanei giovane nei guai In casa altri 40 grammi di droga

Forlitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di due denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri di Meldola. Un giovane è finito nei guai dopo esser stato sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina e una dose di hashish a due suoi coetanei, quest'ultimi segnalati come assuntori alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

