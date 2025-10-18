Spaccio di cocaina e hashish a due coetanei giovane nei guai In casa altri 40 grammi di droga
E' di due denunce il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri di Meldola. Un giovane è finito nei guai dopo esser stato sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina e una dose di hashish a due suoi coetanei, quest'ultimi segnalati come assuntori alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
