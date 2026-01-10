Giallo di Taleggio | ipotesi caduta plausibile chiesta la scarcerazione dell’indagato

A Bergamo, il pubblico ministero Maria Esposito ha disposto l’interrogatorio di Nouri Hedhili, in seguito ai risultati dell’autopsia che suggeriscono una possibile caduta accidentale dal tetto. La vicenda riguarda il giallo di Taleggio, e si valuta ora la richiesta di scarcerazione dell’indagato, alla luce delle nuove evidenze emerse nelle ultime ore.

Bergamo. Il pubblico ministero Maria Esposito ha disposto l’interrogatorio d’urgenza di Nouri Hedhili alla luce delle novità emerse nelle ultime ore, in particolare dagli esiti dell’autopsia che non hanno escluso l’ipotesi di una caduta accidentale dal tetto. Un’ipotesi compatibile con quanto accertato anche grazie al drone dei carabinieri, che ha documentato la presenza di lavori in corso sull’abitazione. Davanti al pm, Hedhili ha confermato la quarta e ultima versione già fornita nei giorni scorsi, prima del fermo: secondo quanto riferito, Hassan Matried, 43 anni, egiziano, sarebbe precipitato dal tetto dell’abitazione dell’indagato, in via Galliano a Verdellino, dove era stato chiamato per eseguire lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Giallo di Taleggio: ipotesi caduta plausibile, chiesta la scarcerazione - Quanto alle menzogne iniziali, Hedhili avrebbe ribadito di aver agito in preda al panico: temeva che il corpo venisse trovato in casa e che gli venissero contestati lavori in nero. bergamonews.it