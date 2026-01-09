Giallo di taleggio l’autopsia non scioglie i dubbi | resta aperta anche l’ipotesi della caduta
L’autopsia sul corpo di Hassan Matried, trovato senza vita a Taleggio, non ha chiarito le cause del decesso. La polizia continua a indagare, considerando anche l’ipotesi di una caduta accidentale. La vicenda resta aperta, poiché ancora non si esclude alcuna possibilità. Le autorità proseguono le verifiche per fare luce sulla tragica scomparsa del 43enne egiziano, di cui si attendono ulteriori sviluppi.
Bergamo. Non è bastata a sciogliere i dubbi l’autopsia eseguita venerdì 9 gennaio sul corpo di Hassan Matried, il 43enne egiziano trovato senza vita a Taleggio, a circa 60 chilometri di distanza dalla casa a Verdellino in cui aveva trascorso gli ultimi minuti. Le fratture e le ferite riscontrate – in particolare i traumi alla testa e in altre parti del corpo – potrebbero essere compatibili anche con una caduta accidentale, e non esclusivamente con un’aggressione. È quanto ha rilevato il primario della Medicina legale del Papa Giovanni XXIII, Matteo Marchesi. Un elemento che mantiene aperti diversi scenari, mentre la Procura continua a sostenere l’impianto accusatorio: secondo l’accusa, Matried sarebbe morto per mano di Nouri Hedhili, artigiano tunisino di 53 anni arrestato e attualmente in carcere con l’ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
