Neve sull’Appennino e ghiaccio anche in pianura | l’anno inizia con l’allerta meteo gialla

L'inizio dell’anno in Toscana è caratterizzato da temperature sotto zero, che interessano sia le zone di montagna sia le pianure. Nella mattinata di domani, si prevedono deboli nevicate in alcune aree, come Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, con particolare attenzione all’estremo orientale. L’allerta meteo gialla invita alla prudenza nelle condizioni di ghiaccio e neve.

FIRENZE – Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani (1 gennaio) deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale. Non è escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana fiorentina. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, che sarà in vigore dalle 8 fino alle 20 di domani (1 gennaio). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Allerta gialla sull'Abruzzo: meteo instabile con piogge, rovesci e neve in Appennino, migliora nel weekend Leggi anche: Nuova allerta meteo, neve in Appennino e rischio di mareggiata sulla costa romagnola: allerta 'gialla' Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Freddo sulla Toscana: allerta meteo neve sugli Appennini e ghiaccio su tutta la Regione - Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, ... pisatoday.it

Capodanno 2026, svolta meteo possibile: GELO e NEVE anche in pianura - In sintesi, il segnale più interessante emerso dagli ultimi aggiornamenti riguarda la possibilità di un cambio di regime atmosferico proprio a cavallo tra il 2025 e il 2026. meteogiornale.it

Neve in pianura al Nord: le zone a rischio e le incognite delle previsioni. Cosa dicono gli esperti - Roma, 17 novembre 2025 – Una settimana tutta all’insegna del maltempo, che porterà l’Italia in pieno inverno, con la neve che potrebbe cadere fino in pianura al Nord (anche se la previsione ha ancora ... quotidiano.net

Previsioni neve per Capodanno, freddo polare sull'Italia: dove nevicherà l'1 gennaio 2026 x.com

Quello spiraglio di luce che si posa sulla neve fa il dipinto. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.