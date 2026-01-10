Gasperini non risponde sul mercato della Roma | È una questione di rispetto non va bene

Gasperini non ha commentato le voci di mercato riguardanti la Roma e Raspadori. Dopo la vittoria sul Sassuolo, ha preferito sottolineare l'importanza del rispetto nelle trattative e ha evitato discussioni su questioni specifiche. La sua posizione rimane riservata, evidenziando un approccio professionale e sobrio in merito alle dinamiche di mercato.

Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui" - Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto 2- tuttomercatoweb.com

Gasperini tuona sul mercato: "Mi avete mai sentito parlare di questo?". E sul dubbio Wesley... - Gasperini analizza la prossima sfida: "Domani c’è l’insidia della partita perchè il Sassuolo sta facendo un buon campionato, nonostante la sconfitta con la Juve. tuttosport.com

La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Sassuolo valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Non risponde sul mercato traspare però che il confronto con la dirigenza sia stato positivo, ma non basta ora servono i fatti. #calciome - facebook.com facebook

#Gasperini ha scelto di non parlare perché non vuole rispondere a domande sul mercato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.