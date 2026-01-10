Gasperini non risponde sul mercato della Roma | È una questione di rispetto non va bene

10 gen 2026

Gasperini non ha commentato le voci di mercato riguardanti la Roma e Raspadori. Dopo la vittoria sul Sassuolo, ha preferito sottolineare l'importanza del rispetto nelle trattative e ha evitato discussioni su questioni specifiche. La sua posizione rimane riservata, evidenziando un approccio professionale e sobrio in merito alle dinamiche di mercato.

Gasperini ha parlato dopo la vittoria per 2-0 della Roma sul Sassuolo ma non ha risposto alla domanda sul mercato e su Raspadori: "È una questione di rispetto, non va bene". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

