La bordata di Gasperini in conferenza sul mercato della Roma | Sapete tutto benissimo ma non da me

In conferenza stampa, Gasperini ha presentato la partita tra Atalanta e Sassuolo, rispondendo a una domanda sul mercato della Roma e sull'acquisto di Raspadori. Con tono diretto, l’allenatore ha sottolineato di conoscere bene le dinamiche di mercato, ma ha specificato di non poter fornire dettagli personali. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione su temi di mercato e sulle strategie delle squadre coinvolte.

Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita che la Roma giocherà contro il Sassuolo e ha lanciato una vera e propria bordata in merito al mercato dopo la precisa domanda sull'arrivo in giallorosso di Giacomo Raspadori.

