Perché Angelino si allena ma non gioca Gasperini | È una questione di salute Speriamo stia bene
Gian Piero Gasperini ha spiegato che Angelino non sarà disponibile contro la Roma a causa di motivi di salute. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di rispettare la privacy medica del giocatore, auspicando che possa recuperare al più presto. La decisione di non farlo scendere in campo è legata a questioni di benessere e tutela della sua salute, senza dettagli specifici sull'infortunio.
Gian Piero Gasperini si sofferma a parlare di Angelino spiegando perché non potrà ancora giocare con la Roma: "È un argomento medico, devo mantenere il massimo riserbo poiché si tratta di una questione di salute". 🔗 Leggi su Fanpage.it
