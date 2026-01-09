Gianluca Galassi operato allo Ieo per un tumore al testicolo | Preso in tempo grazie alla prevenzione
Gianluca Galassi, giocatore della nazionale e della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato sottoposto a un intervento presso lo Ieo di Milano per rimuovere un tumore al testicolo. Grazie a una diagnosi tempestiva e alla prevenzione, l’intervento si è svolto con successo. Questo caso sottolinea l’importanza dei controlli regolari per la diagnosi precoce di eventuali patologie.
È stato operato allo Ieo di Milano per l'asportazione di un tumore al testicolo Gianluca Galassi, centrale della nazionale e della Gas Sales Bluenergy volley Piacenza. La notizia è stata comunicata dallo stesso giocatore 28enne attraverso un video pubblicato sui suoi canali social.Il video sui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
