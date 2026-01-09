Gianluca Galassi operato allo Ieo per un tumore al testicolo | Preso in tempo grazie alla prevenzione

Gianluca Galassi, giocatore della nazionale e della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato sottoposto a un intervento presso lo Ieo di Milano per rimuovere un tumore al testicolo. Grazie a una diagnosi tempestiva e alla prevenzione, l’intervento si è svolto con successo. Questo caso sottolinea l’importanza dei controlli regolari per la diagnosi precoce di eventuali patologie.

Volley, Gianluca Galassi operato per un tumore al testicolo - Il centrale 28enne di Piacenza: "Tornerò in campo al più presto". rainews.it

Pallavolo iVolleygram – Gianluca Galassi operato con successo per l’asportazione di un tumore al testicolo: “La prevenzione è fondamentale” - Gianluca Galassi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al testicolo. ivolleymagazine.it

Intervento chirurgico per un tumore a Gianluca Galassi - facebook.com facebook

Gianluca Galassi e l'operazione per rimuovere un tumore al testicolo. "Torno presto, promesso". In attesa di rivederlo (presto) in campo, nel suo ruolo di centrale, il bicampione del mondo dell'Italia del volley e di Piacenza rivolge un messaggio che ha un'impor x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.