Gianluca Galassi, giocatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore al testicolo. La squadra ha confermato l’operazione, sottolineando che Galassi intende tornare in campo il prima possibile. L’atleta ha evidenziato di essere stato preso in tempo e di essere in attesa del recupero. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi mesi, mentre si concentra sulla ripresa.

Gianluca Galassi è stato operato per un tumore a un testicolo, come ha comunicato la Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra in cui milita il centrale, grande protagonista dei Mondiali vinti dall’Italia nel 2022 e nel 2025. L’intervento chirurgico è stato eseguito presso l’Ieo di Milano ed è perfettamente riuscito, il pallavolista sta bene e ora attende di conoscere quale sarà il percorso riabilitativo e quali saranno i tempi di recupero. Il 28enne ha raccontato: “ Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianluca Galassi operato per un tumore: "Torno il prima possibile, preso in tempo". Attesa per il recupero

