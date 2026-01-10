Furto in pieno centro e fuga bloccato da due carabinieri in borghese e da un cittadino

Ieri mattina a Modena, in via Canal Grande, due carabinieri in borghese hanno assistito a un episodio di tentato furto. Immediatamente hanno intervenuto, riuscendo a bloccare il sospettato grazie anche all'aiuto di un cittadino presente. La scena si è svolta in modo rapido, con le forze dell'ordine che hanno assicurato l’autore del tentato furto e avviato le procedure di rito.

