Furto in pieno centro e fuga bloccato da due carabinieri in borghese e da un cittadino
Ieri mattina a Modena, in via Canal Grande, due carabinieri in borghese hanno assistito a un episodio di tentato furto. Immediatamente hanno intervenuto, riuscendo a bloccare il sospettato grazie anche all'aiuto di un cittadino presente. La scena si è svolta in modo rapido, con le forze dell'ordine che hanno assicurato l’autore del tentato furto e avviato le procedure di rito.
Momenti concitati ieri mattina in centro a Modena. Tutto è iniziato verso le 10.30 in via Canal Grande, quando due Carabinieri del Reparto Operativo, in servizio in abiti civili, hanno notato un uomo che correva all'impazzata inseguito da un'altra persona.
