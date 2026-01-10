Furto con esplosivo in un distributore di sigarette due ladri arrestati dalla polizia

Nella notte, alle ore 4:30, tre persone hanno messo in atto un furto con esplosivo presso un distributore di tabacchi e merendine in via Citelli. L’intervento della polizia ha portato all’arresto di due dei sospetti. L’evento evidenzia le sfide della sicurezza urbana e la prontezza delle forze dell’ordine nel contrastare questi episodi.

Intorno alle 4 e 30 di questa mattina, tre ladri sono entrati in azione in via Citelli, mettendo a segno un furto con esplosivo in un distributore di tabacchi e merendine. Dopo aver inserito un ordigno nell'erogatore elettronico (tecnica ormai di largo uso a Catania), i malviventi sono riusciti.

